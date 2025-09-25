Молоді українські лікарі можуть оформити виплату в 200 тис. гривень

Уряд України вирішив виділити 200 тис. грн кожному лікарю, який завершив інтернатуру 2025 року, за умови роботи в сільських або прифронтових медзакладах. Виплата поширюється на випускників 20 державних медичних університетів і спрямована на підтримку професійного старту та поліпшення доступу до медичної допомоги в громадах, де вона особливо необхідна.

Як оформити виплату

Щоб отримати виплату, лікар має обрати вакансію на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників, переконатися, що укомплектованість посад закладу не перевищує 75%, та укласти договір щонайменше на три роки. Також допускається оформлення договору з медзакладом, де лікар уже працює, якщо умови дотримано.

Необхідні документи

До 10 жовтня медик має подати до університету, де проходив інтернатуру, заяву на ім'я ректора, лист-підтвердження від медустанови, копії диплома та сертифіката (якщо відсутні в базі), документи про трудову діяльність і копію укладеного договору. Подання можливе особисто або електронною поштою.

Умови повернення та виключення

Виплата підлягає поверненню в разі дострокового звільнення за власним бажанням або порушення обов'язків. Повернення не потрібне в разі закриття медичної спеціальності, форс-мажору, інвалідності або призову в армію.

Програма поширюється на 20 вищих медичних навчальних закладів, включаючи Національний медичний університет ім. Богомольця, Львівський медичний університет ім. Богомольця. Богомольця, Львівський медичний університет ім.. Галицького, Вінницький і Тернопільський університети, Харківський і Київський університети, Одеський і Дніпровський університети та інші.