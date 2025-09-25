Молодые украинские врачи могут оформить выплату в 200 тыс. гривен

Государство выплатит 200 тыс. грн врачам, окончившим интернатуру, за работу в сельской местности и прифронтовых регионах. Программа поддерживает начинающих специалистов и доступ к медпомощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства здравоохранения.
Правительство Украины решило выделить 200 тыс. грн каждому врачу, завершившему интернатуру в 2025 году, при условии работы в сельских или прифронтовых медучреждениях. Выплата распространяется на выпускников 20 государственных медицинских университетов и направлена на поддержку профессионального старта и улучшение доступа к медицинской помощи в общинах, где она особенно необходима.
Чтобы получить выплату, врач должен выбрать вакансию на Едином вебпортале вакансий медицинских работников, убедиться, что укомплектованность должностей учреждения не превышает 75%, и заключить договор минимум на три года. Также допускается оформление договора с медучреждением, где врач уже работает, если условия соблюдены.
До 10 октября медик должен подать в университет, где проходил интернатуру, заявление на имя ректора, письмо-подтверждение от медучреждения, копии диплома и сертификата (если отсутствуют в базе), документы о трудовой деятельности и копию заключенного договора. Подача возможна лично или по электронной почте.
Выплата подлежит возврату в случае досрочного увольнения по собственному желанию или нарушении обязанностей. Возврат не требуется при закрытии медицинской специальности, форс-мажоре, инвалидности или призыве в армию.
Программа распространяется на 20 высших медицинских учебных заведений, включая Национальный медицинский университет им. Богомольца, Львовский медицинский университет им. Галицкого, Винницкий и Тернопольский университеты, Харьковский и Киевский университеты, Одесский и Днепровский университеты и другие.
