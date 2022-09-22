"Молоді "діти" та пенсіонери": З'явилося фото звільнених російських військовополонених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена.

Фото: звільнені російські військовополонені (t.me/dmytro_lubinetzs)

"До речі, це звільнені російські військовослужбовці - молоді "діти" та пенсіонери другої армії світу, які через "успіхи" спецоперації ловлять сьогодні на кордонах тих, хто проти загальної могилізації", - зазначив Лубинець.

Він наголосив, що робота щодо повернення українців триватиме до останнього звільненого полоненого та деокупації всіх українських територій.