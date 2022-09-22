"Молодые "дети" и пенсионеры": Появилось фото освобожденных российских военнопленных
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец показал фото российских военных, которых в рамках обмена Украина передала РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена.
Фото: освобожденные российские военнопленные (t.me/dmytro_lubinetzs)
"Кстати, это уволенные российские военнослужащие - молодые "дети" и пенсионеры второй армии мира, которые из-за "успехов" спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против всеобщей могилизации", - отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что работа по возвращению украинцев продлится до последнего освобожденного пленного и деоккупации всех украинских территорий.
Напомним, обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 21 сентября.
В рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, среди которых - 108 бойцов "Азова". Из плена освободили очень много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.
Россия в свою очередь получила 55 военнопленных и кума Путина Виктора Медведчука.
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