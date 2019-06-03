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Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в четвертьфинал ЧМ

Новости » Спорт    03.06.2019 - 21:18
Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в четвертьфинал ЧМ
Фото: молодежная сборная Украины (facebook.com/ffukraine/)

Сборная Украины обыграла команду Панамы со счетом 4:1

Сборная Украины по футболу U-20 обыграла команду Панамы со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше.

Голы забили Денис Попов, Сергей Булеца, а Даниил Сикан сделал дубль.

Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в четвертьфинал ЧМ

Фото (facebook.com/fifau20worldcup/)

Как отмечает Международная федерация футбола (ФИФА), сборная Украины U-20 впервые в истории вошла в восьмерку лучших команд на чемпионате мира.

Отметим, что в 1/4 финала украинская команда сыграет против Колумбии 7 июня в городе Лодзь, начало в 16:30 по Киеву.

Как известно, ранее на турнире молодежная сборная Украины сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф с первого места в группе. 

Напомним, молодежная сборная Украины (U-21) 21 марта провела свой первый матч под руководством главного тренера Руслана Ротаня. 
 

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