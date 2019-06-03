Молодіжна збірна України з футболу вперше вийшла в чвертьфінал ЧС

Фото: молодіжна збірна України (facebook.com/ffukraine/)

Збірна України обіграла команду Панами з рахунком 4:1

Збірна України з футболу U-20 обіграла команду Панами з рахунком 4:1 і вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату світу, який проходить у Польщі.

Голи забили Денис Попов, Сергій Булеца, а Данило Сікан зробив дубль.

Фото (facebook.com/fifau20worldcup/)

Як зазначає Міжнародна федерація футболу (ФІФА), збірна України U-20 вперше в історії вийшла у вісімку кращих команд на чемпіонаті світу.

Відзначимо, що в 1/4 фіналу українська команда зіграє проти Колумбії 7 червня у місті Лодзь, початок о 16:30 за Києвом.

Як відомо, раніше на турнірі молодіжна збірна України зіграла внічию з Нігерією і вийшла в плей-офф з першого місця в групі.

Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) 21 березня провела свій перший матч під керівництвом головного тренера Руслана Ротаня.