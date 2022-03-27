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Молодежка "Динамо" начала подготовку к матчу против "Спортинга"

Фото: "Динамо" U19 начала подготовку к матчу против "Спортинга" (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Юношеская команда киевского "Динамо", оставаясь единственным представителем Украины в еврокубковых соревнованиях текущего сезона, готовится к поединку 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

В связи с полномасштабной войной, в которую в конце февраля Россия развязала на всей территории Украины, УЕФА выступил с предложением организовать проведение поединка со "Спортингом" на нейтральном поле.

Встреча украинской команды с лиссабонским "Спортингом" готовится к проведению в Румынии, на стадионе бухарестского "Рапида", 7 апреля.

Сегодня подопечные Игоря Костюка провели первый матч с начала войны Украины с Россией, встретившись с командой "Стяуа".

Динамовцы разгромили соперников со счетом 5:0 благодаря голам Виктора Близниченко, Назара Волошина, Дмитрия Мельниченко, Кирилла Попова и Игоря Горбача.

"Собрать команду оказалось непросто, ведь на момент начала войны игроки находились не только в Киеве, но и в Полтавской, Черкасской областях и других регионах Украины. Тем не менее, команду удалось собрать в полном составе - за исключением Овчаренко, который заболел коронавирусом. Сейчас "Динамо" U19 находится в Румынии и начало подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга", - отметил заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник.

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