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Молодіжка "Динамо" розпочала підготовку до матчу проти "Спортинга"

Фото: "Динамо" U19 розпочала підготовку до матчу проти "Спортинга" (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Юнацька команда київського "Динамо", залишаючись єдиним представником України в єврокубкових змаганнях поточного сезону, готується до поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського "Спортингу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

У зв’язку з повномасштабною війною, яку наприкінці лютого Росія розв’язала на всій території України, УЄФА виступив із пропозицією організувати проведення поєдинку зі "Спортингом" на нейтральному полі.

Зустріч української команди з лісабонським "Спортингом" готується до проведення в Румунії, на стадіоні бухарестського "Рапіда", 7 квітня.

Сьогодні підопічні Ігоря Костюка провели перший матч із початку війни України з Росією, зустрівшись із командою "Стяуа".

Динамівці розгромили суперників із рахунком 5:0 завдяки голам Віктора Блізніченка, Назара Волошина, Дмитра Мельніченка, Кирила Попова та Ігоря Горбача.

"Зібрати команду виявилося непросто, адже на момент початку війни гравці перебували не тільки в Києві, а й у Полтавській, Черкаській областях і інших регіонах України. Тим не менш, команду вдалося зібрати в повному складі - за виключенням Вівчаренка, який захворів на коронавірус. Наразі "Динамо" U19 перебуває в Румунії та розпочало підготовку до матчу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського "Спортинга", - зазначив заступник генерального директора "Динамо" Сергій Мохник.

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