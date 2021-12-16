Молодь проти, а дорослі - "за": що думають українці про зниження виборчого віку

Дорослі українці підтримують зниження виборчого віку в країні. Разом з тим молодь виступає за відкладення виборчого права до 20 років.

"Окреме питання - зменшення віку голосування, активного виборчого права. Є дослідження, ми їх робили, вони дуже парадоксальні, але менш за все цього хоче вікова група 18-25 років. Вони це пояснювали тим що, "насправді я сам собі, може, і відклав би активне право до 20 років", - зазначив Корнієнко.

За його словами, молодь схиляється до думки про те, що ще не зовсім розбирається в політиці.

"Ми молоді, ми в цьому не розбираємося, якісь там партії, ходити кудись голосувати", це все таке, як каже молодь мого покоління, bullshit. Сучасна молодь по-іншому каже: крінж і так далі. І от вони самі більше проти, хоча здавалося б вони мають бути за", - пояснив Корнієнко.

Він зазначив, що старше покоління навпаки виступає за таке рішення.

"А чим старші люди... От найбільше за це виступають пенсіонери. Вони кажуть: нехай голосують навіть з 16 років, це цікаво. Тому згоди в суспільстві немає, відповідно, якщо немає згоди, зміни до Конституції важко прийняти", - резюмував Корнієнко.