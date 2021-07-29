Молодежь из ОРДЛО не знает о льготах для поступления в вузы Украины, - Костыря

Дети с неподконтрольных территорий - выпускники школ практически не знают о льготе, которую они имеют, чтобы поступить в ВУЗ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление доктора политических наук, проректора Киевского национального университета культуры и искусств Инны Костыри.
По ее словам, те же дети с неподконтрольных территорий, которые все же собираются вступать в украинские вузы сдают в большинстве ВНО, поскольку информация о льготах для них для поступления без конкурса и ВНО в украинские университеты не доходит до них, и вынуждены конкурировать со всеми другими за возможность учиться бесплатно на бюджетных местах.
"За молодежь надо бороться, - отметила она. - Потому что молодежь - это будущее и мы не должны давать оккупанту возможность воровать нашу молодежь и допускать, чтобы он там раздавал паспорта. Мы на этом примере видим, что мы недорабатываем на этом поприще - все мы, в том числе и власть, которую мы выбрали".
Напомним, что дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса имеют право поступать в вузы без ВНО на бюджетные места по специально выделенным квотам для них.