UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Молодежь из ОРДЛО не знает о льготах для поступления в вузы Украины, - Костыря

Автор: Наталия Гурковская

Дети с неподконтрольных территорий - выпускники школ практически не знают о льготе, которую они имеют, чтобы поступить в ВУЗ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление доктора политических наук, проректора Киевского национального университета культуры и искусств Инны Костыри.

По ее словам, те же дети с неподконтрольных территорий, которые все же собираются вступать в украинские вузы сдают в большинстве ВНО, поскольку информация о льготах для них для поступления без конкурса и ВНО в украинские университеты не доходит до них, и вынуждены конкурировать со всеми другими за возможность учиться бесплатно на бюджетных местах.

"За молодежь надо бороться, - отметила она. - Потому что молодежь - это будущее и мы не должны давать оккупанту возможность воровать нашу молодежь и допускать, чтобы он там раздавал паспорта. Мы на этом примере видим, что мы недорабатываем на этом поприще - все мы, в том числе и власть, которую мы выбрали".

Напомним, что дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса имеют право поступать в вузы без ВНО на бюджетные места по специально выделенным квотам для них.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНООРДЛО