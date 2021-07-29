Молодежь из ОРДЛО не знает о льготах для поступления в вузы Украины, - Костыря

По ее словам, те же дети с неподконтрольных территорий, которые все же собираются вступать в украинские вузы сдают в большинстве ВНО, поскольку информация о льготах для них для поступления без конкурса и ВНО в украинские университеты не доходит до них, и вынуждены конкурировать со всеми другими за возможность учиться бесплатно на бюджетных местах.

"За молодежь надо бороться, - отметила она. - Потому что молодежь - это будущее и мы не должны давать оккупанту возможность воровать нашу молодежь и допускать, чтобы он там раздавал паспорта. Мы на этом примере видим, что мы недорабатываем на этом поприще - все мы, в том числе и власть, которую мы выбрали".