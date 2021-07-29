Молодь з ОРДЛО не знає про пільги для неї у ВНЗ на підконтрольній Україні території, - Костиря

За її словами, ті ж діти з непідконтрольних територій, які все ж збираються вступати до українських ВНЗ здають в переважній більшості ЗНО, оскільки інформація про пільги для них для вступу без конкурсу та ЗНО до українських університетів до них не доходить, і змушені конкурувати з усіма іншими за можливість вчитися безкоштовно на бюджетних місцях.

"За молодь треба боротися, - зазначила вона. - Бо молодь - це майбутнє і ми не повинні давати окупанту можливість красти нашу молодь і допускати, щоб він там роздавав паспорти. Ми на цьому прикладі бачимо, що ми недопрацьовуємо на цій ниві - всі ми, в тому числі і влада, яку ми обрали".