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Молилися за Росію. Правоохоронці вивчать відео богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Фото: правоохоронці вивчать відео богослужіння у Києво-Печерській Лаврі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці встановлюють аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату під час богослужіння нібито моляться за Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України", - написав він.

За його словами, першочергово важливо встановити автентичність відео. А від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.

"В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ", - додав Ткаченко.

Раніше священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував у відео, на якому нібито під час під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію.

Зазначимо, що у травні УПЦ МП оголосила про самостійність і незалежність від Російської церкви.

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КиївВійна Росії проти України