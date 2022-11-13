Молились за Россию. Правоохранители изучат видео богослужения в Киево-Печерской Лавре

"С ситуацией по видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованном отцом Михаилом Емельяном из ПЦУ, на обращение ДЭСС уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины", - написал он.

По его словам, в первую очередь важно установить подлинность видео. А от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

"В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", - добавил Ткаченко.

Ранее священник ПЦУ Михаил Емельян опубликовал в видео, на котором якобы во время богослужения 12 ноября в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.