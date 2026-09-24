У Молдову кілька разів залітали дрони під час атаки РФ на Україну

У Міноборони Молдови повідомили про щонайменше чотири безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Це сталося під час атаки Росії на Україну, зокрема на Одеську область.

О 05:21 прикордонний патруль помітив невідомий об’єкт, що летів з боку села Велика Кошниця Вінницької області України у напрямку Василкеу Сороцького району. Згодом він покинув повітряний простір Молдови.

06:14-06:16 - безпілотник перетнув кордон з боку Келіменців Чернівецької області України у напрямку Ларги Бричанського району, а через дві хвилини повернувся у повітряний простір України.

06:35 - ще один об’єкт увійшов у повітряний простір Молдови з боку Придністров’я Вінницької області у напрямку Воловиці Сороцького району.

О 06:45 мешканці помітили його над Флорештським районом: він рухався за маршрутом Гура-Кейнарулуй - Лунга - Бахрінешти - Гура-Каменчий.

06:58 - безпілотник пролетів з боку Кодими Вінницької області в напрямку Соколи в Придністровському регіоні. О 07:11 він зник із систем спостереження поблизу села Кунічя Каменського району.

З міркувань безпеки повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закрили. О 07:46 його знову відкрили.

Поліція також отримала два повідомлення про звуки, схожі на вибухи. Близько 07:45 їх почув мешканець Вадул-Рашкова Шолданешського району. За попередніми даними, звуки могли доноситися з Кам’янки на лівому березі Дністра. Ще одне повідомлення надійшло з околиць села Черниця Флорештського району.