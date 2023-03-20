ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Молдовський міністр про "підготовку теракту" у Придністров'ї: це могло бути частиною плану РФ

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 22:53
Молдовський міністр про "підготовку теракту" у Придністров'ї: це могло бути частиною плану РФ Ілюстративне фото: фейки про підготовку "теракту" в Придністров'ї могли бути частиною плану Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Молдові припускають, що вкид про нібито "підготовку терактів" у Придністров'ї на початку березня могли виявитися частиною плану Росії щодо дестабілізації в країні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це заявив віце-прем'єр Молдови Олег Серебрян.

"Ми відзначали подібні дії протягом всього 2022 року. Не можна виключати і того, що, мимоволі чи мимоволі, придністровський регіон можуть втягнути у такий план дестабілізації (у Молдові - ред.)", - заявив міністр.

Він зазначив, що поки що проблема з Придністров'ям не вирішена, а саме перебування російської армії на території регіону та військовий склад у Ковбасні, небезпека дестабілізації існує.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що так звані "влада" Придністров'я звинуватила СБУ в планах організувати теракт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Молдова Теракт
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон