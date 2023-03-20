ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Молдавский министр о "подготовке теракта" в Приднестровье: это могло быть частью плана РФ

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 22:53
Молдавский министр о "подготовке теракта" в Приднестровье: это могло быть частью плана РФ Иллюстративное фото: фейки о подготовках "теракта" в Приднестровье могли быть частью плана России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Молдове допускают, что вбросы о якобы "подготовке терактов" в Приднестровье в начале марта могли оказаться частью плана России по дестабилизации в стране.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил вице-премьер Молдовы Олег Серебрян.

"Мы отмечали подобные действия на протяжении всего 2022 года. Нельзя исключать и того, что, вольно или невольно, приднестровский регион могут втянуть в такой план дестабилизации (в Молдове - ред.)", - заявил министр.

Он отметил, что пока проблема с Приднестровьем не решена, а именно пребывание российской армии на территории региона и военный склад в Колбасне, опасность дестабилизации существует.

Напомним, ранее стало известно, что так называемые "власти" Приднестровья обвинили СБУ в планах организовать теракт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Молдова Теракт
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон