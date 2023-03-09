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У Молдові заявили, що не фіксували "підготовку до теракту" у Придністров'ї

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Кишинів, Четвер 09 березня 2023 12:18
У Молдові заявили, що не фіксували "підготовку до теракту" у Придністров'ї Фото: Молдова заявила, що не фіксувала "підготовку до теракту" у Придністров'ї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Молдова заявила, що не фіксувала "підготовку до теракту" у невизнаному Придністров'ї, у якому звинувачують Службу безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Компетентні національні органи розслідують ситуацію. Закликаємо отримувати інформацію з офіційних та правдивих джерел", - заявили у Бюро реінтеграції Молдови.

Нагадаємо, сьогодні влада невизнаного Придністров'я заявила, що нібито попередила "теракт" у центрі Тирасполя.

Так званий "прокурор" Гурецький стверджує, що "теракт" готувала СБУ. До того ж він заявив, що нібито готувався "замах на перших осіб", зокрема на так званого "президента" Вадима Красносільського.

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Служба безпеки України Молдова
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