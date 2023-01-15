У Молдові знайшли бойову частину ракети, яка впала під час вчорашньої атаки РФ по Україні

За інформацією правоохоронців, залишки ракети виявили в Бричанському районі, що межує з Україною.

"Сьогодні відбудеться контрольована детонація залишків ракети, в якій було виявлено вибухівку, в результаті масштабних розслідувань на місці, проведених минулої ночі прикордонною поліцією та національною поліцією, в районі Ларга прикордонний сектор (район Бричень)", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що з учорашнього вечора зону захисту навколо уламків ракети було збільшено. Наряди поліції та прикордонники забезпечили навколо безпековий периметр.

В МВС країни зазначають, що про факт виявлення вибухової речовини в бойовій частині ракети вже повідомили українську сторону.

"Перекрито територію, де буде відбуватися підрив. За попередніми даними, боєголовка ракети заправлена ​​приблизно 80 кілограмами вибухового матеріалу", - додають у відомстві.

Фото: в Молдові знайшли бойову частину ракети, яка впала під час вчорашньої атаки РФ по Україні (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, під час масованого російського обстрілу України уламки ракети впали у північній частині Молдови.

Додамо, що на інцидент вже відреагувала прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця. Вона заявила, що чергове падіння ракети на території Молдови під час масованого удару РФ по Україні є показником відсутності поваги до суверенітету країни.

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