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В Молдове нашли боевую часть ракеты, упавшей во время вчерашней атаки РФ по Украине

Фото: в Молдове была обнаружена боевая часть ракеты, которая упала во время вчерашней атаки РФ по Украине (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Мария Кучерявец

В Молдове была обнаружена боевая часть ракеты, которая упала у границы с Украиной во время вчерашнего массированного обстрела РФ. Ее боеголовка заправлена ​​примерно 80 килограммами взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства внутренних дел Молдовы.

По информации правоохранителей, остатки ракеты обнаружили в граничащем с Украиной Бричанском районе.

"Сегодня состоится контролируемая детонация остатков ракеты, в которой была обнаружена взрывчатка, в результате масштабных расследований на месте, проведенных минувшей ночью пограничной полицией и национальной полицией, в районе Ларга пограничный сектор (район Бричень)", - говорится в сообщении.

Указано, что со вчерашнего вечера зона защиты вокруг обломков ракеты была увеличена. Наряды полиции и пограничники обеспечили вокруг периметр безопасности.

В МВД страны отмечают, что о факте обнаружения взрывчатого вещества в боевой части ракеты уже сообщили украинскую сторону.

"Перекрыта территория, где будет происходить подрыв. По предварительным данным, боеголовка ракеты заправлена ​​примерно 80 килограммами взрывчатого материала", - добавляют в ведомстве.

Фото: в Молдове была обнаружена боевая часть ракеты, которая упала во время вчерашней атаки РФ по Украине (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)

Напомним, сегодня, 14 января, во время массированного российского обстрела Украины обломки ракеты упали в северной части Молдовы.

Добавим, что на инцидент уже отреагировала премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Она заявила, что очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара РФ по Украине является показателем отсутствия уважения суверенитета страны.

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