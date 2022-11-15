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В Молдові зламали Telegram-акаунти топ-політиків: спецслужби підозрюють Росію

Фото: спецслужби РФ підозрюють у хакерській атаці на Молдову (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Нещодавно невідомі хакери зламали Telegram-акаунти президента Молдови Маї Санду та інших топ-політиків країни. Тепер спецслужби підозрюють у цьому вихідців з Росії.

Про заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяца, передає РБК-Україна, посилаючись на ефір телеканалу Pro TV.

Так, 10 листопада хакери зламали офіційні офіційні Telegram-канали президентки Молдови Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину. Там з’явилися публікації про те, що у Молдові головними корупціонерами є буцімто ті, хто з ними має боротися, а правда - "в прокуратурі і міністерстві юстиції". Пізніше в інтернеті опублікували фрагменти нібито листування міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка й радника президентки Маї Санду Доріна Речана.

Александр Мустяца заявив, що ці дії схожі на скоординовану акцію, націлену на створення напруги в суспільстві.

"Це було зроблено у підозріло вдало обраний день, коли уряд схвалив і направив до Конституційного суду досить важливий запит - перевірку конституційності цієї партії ("Шор", - ред.)", - пояснив він.

Мустяца додав, що наразі головними підозрюваними в цих діях є спецслужби Російської Федерації.

"За попереднім аналізом, за цими діями, схоже, стоять спецслужби інших держав", - повідомив він.

Нагадаємо, що уряд Молдови хоче звернутись до Конституційного суду із проханням оголосити партію "Шор" поза законом. Вона ставить під загрозу суверенітет та незалежність країни.

Також МВС Молдови звинувачує в антиурядових протестах спецслужби РФ.

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Молдова