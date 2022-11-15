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В Молдове взломали Telegram-аккаунты топ-политиков: спецслужбы подозревают Россию

Фото: спецслужбы РФ подозревают в хакерской атаке на Молдову (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Недавно неизвестные хакеры взломали Telegram-аккаунты президента Молдовы Маи Санду и других топ-политиков страны. Теперь спецслужбы подозревают в этом выходцев из России.

Об этом заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяца, передает РБК-Украина, ссылаясь на эфир телеканала Pro TV.

Так, 10 ноября хакеры взломали официальные официальные Telegram-каналы президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину. Там появились публикации о том, что в Молдове главными коррупционерами являются якобы те, кто с ними должен бороться, а правда - "в прокуратуре и министерстве юстиции". Позже в интернете опубликовали фрагменты якобы переписки министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко и советника президентки Маи Санду Дорина Речана.

Александр Мустяца заявил, что эти действия похожи на скоординированную акцию, нацеленную на создание напряжения в обществе.

"Это было сделано в подозрительно удачно избранный день, когда правительство одобрило и направило в Конституционный суд достаточно важный запрос - проверку конституционности этой партии ("Шор", - ред.)", - пояснил он.

Мустяца добавил, что в настоящее время главными подозреваемыми в этих действиях являются спецслужбы Российской Федерации.

"За предварительным анализом, за этими действиями, похоже, стоят спецслужбы других государств", - сообщил он.

Напомним, что правительство Молдовы хочет обратиться в Конституционный судс просьбой объявить партию "Шор" вне закона. Она ставит под опасность суверенитет и независимость страны.

Также МВД Молдавии обвиняет в антиправительственных протестах спецслужбы РФ.

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Молдова