В Молдове землетрясение попало в прямой эфир с Санду (видео)

Жители Молдовы сегодня, 16 сентября, вечером ощутили землетрясение. Природное бедствие попало в прямой эфир, в котором участвовала президент страны Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point и Newsmaker .

Как пишет Point, в момент землетрясения Санду выступала в прямом эфире на телеканале Moldova 1. На видео, которые публикуют в сети, можно заметить ощутимый толчок.

Само землетрясение произошло в Румынии. Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

По данным Newsmaker, Румынский институт физики Земли выяснил, что подземные толчки зафиксировали в 17:40. Очаг залегал на глубине 140 км.