В Молдове землетрясение попало в прямой эфир с Санду (видео)
Жители Молдовы сегодня, 16 сентября, вечером ощутили землетрясение. Природное бедствие попало в прямой эфир, в котором участвовала президент страны Майя Санду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point и Newsmaker.
Как пишет Point, в момент землетрясения Санду выступала в прямом эфире на телеканале Moldova 1. На видео, которые публикуют в сети, можно заметить ощутимый толчок.
Само землетрясение произошло в Румынии. Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера.
По данным Newsmaker, Румынский институт физики Земли выяснил, что подземные толчки зафиксировали в 17:40. Очаг залегал на глубине 140 км.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 16 сентября, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе ощутили землетрясение, которое произошло в Румынии.
Также толчки ощущали в Болгарии и Молдове.
По информации городского главы Одессы, информация о пострадавших или поврежденных зданиях не поступала.
К слову, несколько недель назад возле берегов временно оккупированного Крыма также фиксировали землетрясение. Источник землетрясения находился в восточной части Черного моря.
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