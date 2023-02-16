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В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Речаном

Фото: Дорін Речан, прем'єр-міністр Молдови (facebook.com/recean.md)
Автор: Сергій Пишкін

В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Доріном Речаном. За призначення кабміну проголосували 62 депутати правлячої партії "Дія і солідарність".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Що відомо про Речана:

  • з 2012 по 2015 рік очолював МВС Молдови;
  • з 2010 по 2012 рік обіймав посаду заступника міністра інформаційних технологій і комунікацій;
  • перед роботою в уряді працював директором маркетингового відділу в TeleMedia Group й менеджером проектів в Агентстві реструктуризації підприємств і надання допомоги.

У лютому 2022 року Речан повернувся до державної служби та став радником Санду з питань оборони та національної безпеки.

Посади віцепрем'єрів обіймуть:

  • міністр економіки Думітру Алайба;
  • міністр закордонних справ і євроінтеграції Ніку Попеску;
  • міністр сільського господарства Володимир Боля;
  • віцепрем'єр із реінтеграції Олег Серебрян.

Нові міністри:

  • Віктор Парліков - міністр енергетики,
  • Лілія Дабіжа - міністр інфраструктури та регіонального розвитку,
  • Вероніка Михайлов-Морару - міністр юстиції,
  • Вероніка Сірецяну-Врагалєв - міністр фінансів.

Фото: уряд Речана (newsmaker.md)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Молдови Майя Санду нещодавно висунула кандидатуру Доріна Речана на пост прем'єр-міністра, після того, як Наталія Гаврилиця оголосила про відставку.

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Молдова