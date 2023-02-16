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В Молдове утвердили новое правительство во главе с премьером Речаном

Фото: Дорин Речан, премьер-министр Молдовы (facebook.com/recean.md)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове утвердили новое правительство во главе с премьером Дорином Речаном. За назначение кабмина проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker.

Что известно о Речане:

  • с 2012 по 2015 год возглавлял МВД Молдовы;
  • с 2010 по 2012 год занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций;
  • перед работой в правительстве работал директором маркетингового отдела в TeleMedia Group и менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказанием помощи.

В феврале 2022 года Речан вернулся в государственную службу и стал советником Санду по обороне и национальной безопасности.

Должности вицепремьеров обнимут:

  • министр экономики Думитру Алайбе;
  • министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску;
  • министр сельского хозяйства Владимир Боля;
  • вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Новые министры:

  • Виктор Парликов - министр энергетики;
  • Лилия Дабижа - министр инфраструктуры и регионального развития;
  • Вероника Михайлов-Морару - министр юстиции;
  • Вероника Сирецяну-Врагалев - министр финансов.

Фото: правительство Речана (newsmaker.md)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Молдовы Майя Санду недавно выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра после того, как Наталья Гаврилица объявила об отставке.

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Молдова