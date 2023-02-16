В Молдове утвердили новое правительство во главе с премьером Речаном

В Молдове утвердили новое правительство во главе с премьером Дорином Речаном. За назначение кабмина проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker .

В феврале 2022 года Речан вернулся в государственную службу и стал советником Санду по обороне и национальной безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Молдовы Майя Санду недавно выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра после того, как Наталья Гаврилица объявила об отставке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.