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У Молдові затримали лідера групи, яку підозрюють у підкупі людей на виборах та референдумі

Ілюстративне фото: у Молдові затримали підозрюваного у підкупі людей на виборах (facebook.com/politiarepubliciimoldova3)
Автор: Наталія Кава

Поліція Молдови затримала лідера злочинного угруповання, яке підозрюють у підкупі громадян на виборах та референдумі 20 жовтня. Групу повʼязують з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Як пише видання, угрупування платило виборцям по 1,5 тисячі леїв, це близько 84 доларів за голос. Відомо, що лідера групи затримали лідера Унгенах, що біля кордону з Румунією.

Зокрема, на нього правоохоронцям заявила мешканка міста. Вона і розповіла про суму, яку пропонували за те, щоб проголосувати за певного кандидата на президентських виборах та "ні" на референдумі за євроінтеграцію Молдови.

Newsmaker пише, що підозрюваним є 26-річний місцевий, його затримали на три доби. Під час обшуків у його помешканні та офісі виявили списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на вибір виборців. 

Хто такий Ілан Шор

Ілан Шор - проросійський молдовський політик і бізнесмен, відомий своїм впливом на молдовську політичну сцену, а також низкою скандалів та звинувачень у корупції. Його партія неодноразово організовувала протести проти проєвропейської влади країни.

У 2017 році Кишинівський суд засудив його до 7 років і 6 місяців ув'язнення у справі про викрадення мільярда доларів із банківської системи Молдови. Це рішення було оскаржено, і Шор опинився під судовим контролем. Однак після зміни влади у 2019 році він втік з країни.

26 жовтня 2022 року США та Великобританія ввели санкції проти Шора через його зв'язки з урядом Росії.

Вибори в Молдові

Минулих вихідних у Молдові відбулися президентські вибори та було проведено референдум про вступ країни до Євросоюзу.

Згодом МЗС Молдови звинуватило російську сторону у створенні штучних черг на виборчих дільницях.

Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.

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Молдова