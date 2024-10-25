У Молдові затримали лідера групи, яку підозрюють у підкупі людей на виборах та референдумі

Як пише видання, угрупування платило виборцям по 1,5 тисячі леїв, це близько 84 доларів за голос. Відомо, що лідера групи затримали лідера Унгенах, що біля кордону з Румунією.

Зокрема, на нього правоохоронцям заявила мешканка міста. Вона і розповіла про суму, яку пропонували за те, щоб проголосувати за певного кандидата на президентських виборах та "ні" на референдумі за євроінтеграцію Молдови.

Newsmaker пише, що підозрюваним є 26-річний місцевий, його затримали на три доби. Під час обшуків у його помешканні та офісі виявили списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на вибір виборців.

Хто такий Ілан Шор

Ілан Шор - проросійський молдовський політик і бізнесмен, відомий своїм впливом на молдовську політичну сцену, а також низкою скандалів та звинувачень у корупції. Його партія неодноразово організовувала протести проти проєвропейської влади країни.

У 2017 році Кишинівський суд засудив його до 7 років і 6 місяців ув'язнення у справі про викрадення мільярда доларів із банківської системи Молдови. Це рішення було оскаржено, і Шор опинився під судовим контролем. Однак після зміни влади у 2019 році він втік з країни.

26 жовтня 2022 року США та Великобританія ввели санкції проти Шора через його зв'язки з урядом Росії.