У Молдові затримали голову Гагаузької автономії Гуцул

Спочатку інформація про затримання Гуцул в аеропорту при виїзді з Молдови з'явилася на порталі Gagauznews з відповідним відео. Такі кадри були оприлюднені ввечері 25 березня.

Зазначається, що у Гуцул представники правоохоронних органів забрали паспорт.

Пізніше дані щодо затримання глави Гагаузії підтвердила представникам ЗМІ прес-секретарка Національного центру боротьби з корупцією Молдови Анжела Старінскі. За її словами, подробиці щодо ситуації будуть оголошені вже у середу.

Справа щодо Гуцул

У квітні минулого року у Молдові передали до суду справу щодо голови Гагаузії Євгенії Гуцул. Її звинувачують у перевезенні грошей із Росії, які потім використовували для фінансування політичної діяльності.

Раніше Антикорупційна прокуратура Молдови завершила розслідування і передала до суду справу проти Гуцул та керівника головного офісу партії "Шор" у Кишиневі.

За даними слідства, Гуцул, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щодня ввозила в Молдову гроші з Росії. Їх використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Також її звинувачують у координації діяльності деяких офісів партії. За даними правоохоронців, Гуцул, як співучасниця злочину, з жовтня по листопад 2022 року відповідала за перевірку списків і винагороду учасникам протестів, що відбувалися біля будівель державних установ у Кишиневі.

Додамо, Антикорупційна прокуратура звинувачує Гуцул у свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії - майже 42,5 млн леїв (2,3 млн доларів). Їй загрожує до 7 років в'язниці.

Зв'язки Гуцул із Росією

Євгенія Гуцул була обрана головою Гагаузії (автономне територіальне утворення у складі Молдови) у 2023 році. Її кандидатура висувалася від проросійської партії "Шор".

На початку квітня 2024 року президент Молдови Майя Санду звинуватила Гуцул у підтримці війни РФ проти України. Ця заява надійшла після візиту глави Гагаузії до Москви, де вона зустрічалася з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також навесні минулого року повідомлялося, що проросійські сили Молдови приїжджали до Москви. Там вони утворили новий антиєвропейський політичний блок, який підтримує Гуцул.

Додамо, у червні 2024 року США запровадили санкції проти голови Гагаузії Гуцул. За даними Держдепу, вона відіграє безпосередню та активну роль у корупційній діяльності мережі Шора, й могла сприяти ввезенню готівки з Росії, її незаконному приховуванні та використанні цих коштів на користь політичних проектів олігарха.