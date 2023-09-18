У Молдові затримали 11 ухильників з України під час незаконного перетину кордону

Молдовські прикордонники виявили 11 українців, які незаконно проникли в країну з України.

Один із чоловіків, імовірно, був гідом, і відомо, що організатори збиралися отримати - понад 40 тисяч євро.

Зазначається, що інцидент стався минулого тижня. За допомогою приладів нічного бачення прикордонники відстежували дії осіб під час незаконного перетину молдовсько-українського кордону, внаслідок чого було виявлено й упізнано 11 українців.

У рамках документування справи за погодженням із прокуратурою м. Басарабяска один із громадян України, 24-річний чоловік, підозрюється в тому, що він був провідником своїх співвітчизників.

У разі визнання провини підозрюваним загрожує кримінальне покарання (ст. 362/1 п. 2 літ. б, в, Кримінальний кодекс Республіки Молдова). Для з'ясування всіх обставин молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українськими.

Екстрадиція ухилянтів в Україні

Після початку мобілізації в Україні у лютому 2022 року почали виникати схеми для виїзду за кордон військовозобов'язаних – тих, хто не має права на відстрочення чи звільнення від мобілізації на законних підставах.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що українські правоохоронні органи практично у будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВВК.

При цьому нардеп Федір Веніславський зазначив, що масової екстрадиції ухилянтів в Україну з-за кордону не буде.

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