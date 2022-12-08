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У Молдові замінували посольство України, відкрито кримінальну справу

Фото: у Молдові мінували посольство України (Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău)
Автор: Артур Родивилов

Невідомі надіслали на електронну адресу посольства України до Молдови повідомлення про мінування. Перевірка поліції показала, що погрози виявилися несправжніми.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на News Maker.

Увечері у середу до молдавської поліції через єдину службу 112 надійшло повідомлення про те, що на електронну пошту посольства України надійшло повідомлення про замінування приміщення установи.

"Після перевірки будівлі спеціалізованими службами тривога виявилася хибною. Підозрюваних або вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначається у повідомленні.

Поліційна інспекція молдавського району Буюкань намагається встановити особу автора дзвінка, а за фактом неправдивого повідомлення про вчинення терористичного акту відкрито кримінальне провадження.

Інцидент із посольством у Молдові став останнім у ряді випадків, коли українські дипломатичні представництва за кордоном одержують погрози.

Раніше стало відомо про те, що посольство України в столиці Румунії отримало два підозрілі конверти.

Додамо, в Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, які призначалися українським дипустановам.

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Молдова