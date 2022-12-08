В Молдове минировали посольство Украины, открыто уголовное дело

Вечером в среду в молдавскую полицию через единую службу 112 поступило сообщение о том, что на электронную почту посольства Украины поступило сообщение о минировании помещения учреждения.

"После проверки здания специализированными службами тревога оказалась ложной. Подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Полицейская инспекция молдавского района Буюкань пытается установить личность автора звонка, а по факту заведомо ложного сообщения о совершении террористического акта открыто уголовное производство.

Инцидент с посольством в Молдове стал последним в ряде случаев, когда украинские дипломатические представительства за рубежом получают угрозы.

Ранее стало известно о том, что посольство Украины в столице Румынии получило два подозрительных конверта.

Добавим, в Испании изъяли еще три конверта с глазами животных, которые назначались украинским дипучреждениям.

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