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В Молдові залишили в силі заборону Додону на виїзд з країни

Фото: колишній президент Молдови Ігор Додон (presidente.md)
Автор: Антон Малиновський

Вища судова палата Молдови залишила в силі заборону колишньому президенту Ігорю Додону на виїзд з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

На думку ВСП, на волі Додон "міг вжити всіх заходів для знищення, впливу на деяких свідків, шляхом публічного залякування їхніми певними висловлюваннями поза судовим розглядом у суді, що серйозно позначилося б на них".

"Об'єктивний характер кримінального процесу сприятиме ухиленню від відповідальності та кримінального покарання вказаної особи", - підсумували там.

Що передувало

24 травня 2022 року Додона було затримано у справі про корупцію та державну зраду. 26 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Пізніше його відпустили з-під домашнього арешту, однак заборона на виїзд з країни залишилась.

В лютому 2023 року Додон став фігурантом ще однієї справи - підробки медичної довідки, на основі якої він хотів виїхати до Румунії нібито для лікування сина.

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Молдова