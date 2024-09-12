У Молдові від вогнепального поранення загинув військовий миротворець

У Молдові під час несення служби отримав смертельне поранення військовий-контрактник з Об’єднаних миротворчих сил. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Молдови .

Військовий за контрактом служить у Національній армії з 2023 року.

За інформацією Центру оперативного управління, і нцидент трапився 12 вересня о 17:50. Військовий загинув "в наслідок пострілу з наданої зброї" під час несення служби на посту.

Нагадаємо, не так давно правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угрупування. Шахраї наживалися на військових, їх сім'ях та волонтерах.

Шахраї використовували українські номери телефонів, щоб розміщувати оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону для потреб ЗСУ. Оголошення публікували на OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.

Потенційним покупцям вони пропонували внести передоплату на карту, а після цього не виходили на зв'язок. Зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.

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