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У Молдові від вогнепального поранення загинув військовий миротворець

Четвер 12 вересня 2024 23:23
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У Молдові від вогнепального поранення загинув військовий миротворець Фото: військові Молдови (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Молдові під час несення служби отримав смертельне поранення військовий-контрактник з Об’єднаних миротворчих сил. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Молдови.

За інформацією Центру оперативного управління, інцидент трапився 12 вересня о 17:50. Військовий загинув "внаслідок пострілу з наданої зброї" під час несення служби на посту.

Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть бійця.

Розслідуванням справи займається слідчо-оперативна група поліції.

Військовий за контрактом служить у Національній армії з 2023 року.

Нагадаємо, не так давно правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угрупування. Шахраї наживалися на військових, їх сім'ях та волонтерах.

Шахраї використовували українські номери телефонів, щоб розміщувати оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону для потреб ЗСУ. Оголошення публікували на OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.

Потенційним покупцям вони пропонували внести передоплату на карту, а після цього не виходили на зв'язок. Зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.

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