В Молдове от огнестрельного ранения погиб военный миротворец
В Молдове при несении службы получил смертельное ранение военный-контрактник из Объединенных миротворческих сил. Начато расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Молдовы.
По информации Центра оперативного управления, инцидент произошел 12 сентября в 17:50. Военный погиб "в результате выстрела из предоставленного оружия" во время несения службы на посту.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть бойца.
Расследованием дела занимается следственно-оперативная группа полиции.
Военный по контракту служит в Национальной армии с 2023 года.
Напомним, недавно правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку . Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах.
Мошенники использовали украинские номера телефонов, чтобы размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за границы для нужд ВСУ. Объявление публиковали на OLX, Bon.Ua и Avto-Ria.
Потенциальным покупателям они предлагали внести предоплату на карту, а затем не выходили на связь. Злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.
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