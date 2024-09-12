В Молдове от огнестрельного ранения погиб военный миротворец

В Молдове при несении службы получил смертельное ранение военный-контрактник из Объединенных миротворческих сил. Начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Молдовы.

По информации Центра оперативного управления, инцидент произошел 12 сентября в 17:50. Военный погиб "в результате выстрела из предоставленного оружия" во время несения службы на посту. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть бойца. Расследованием дела занимается следственно-оперативная группа полиции. Военный по контракту служит в Национальной армии с 2023 года.