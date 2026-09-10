У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона

Увечері 8 вересня влада Молдови тимчасово закрила повітряний простір після того, як російський безпілотник незаконно перетнув кордон з боку України.

Порушення зафіксували приблизно о 16:20, а обмеження на польоти запровадили після 16:30. Рішення пояснили необхідністю забезпечити безпеку повітряних суден, які на той час перебували в небі над країною.

Через введені обмеження затрималися три вильоти та чотири посадки. Серед літаків, які не змогли вирушити вчасно, був борт із президентом України Володимиром Зеленським. Його літак залишався в аеропорту Кишинева, поки влада відстежувала ситуацію з безпілотником.

Дрон впав у поле

Після 17:20 молдавська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув біля села Старі Михайлени у Ришканському районі. Місце падіння знаходилося приблизно за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.

Після підтвердження інциденту обмеження на польоти зняли і літак Зеленського зміг вилетіти із затримкою. Про це повідомив речник уряду Молдови Дмитро Чорич.

Пізніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що літак Зеленського нібито "майже вражений" дроном під час вильоту з Молдови. Однак молдавська влада у своєму повідомленні підтвердила саме факт затримки борту через закриття повітряного простору.