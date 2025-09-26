У Молдові усунули від виборів партію, голова якої зазіхала на Одеську область

У Молдові проросійську партію "Велика Молдова" (Moldova Mare) на чолі зі скандальною Вікторією Фуртуне зняли з парламентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.
Центральна виборча комісія підтримала відсторонення від виборів Moldova Mare - шість членів були "за", ще троє - утрималися
Запропонував зняти з виборів проросійську партію заступник голови ЦВК Павло Постіке, оскільки вона виступає правонаступницею партії "Шор", яку визнали антиконституційною.
Причиною відсторонення партії стала непрозорість фінансування: виявлено невідображені у звітності грошові та матеріальні ресурси, надходження з-за кордону, а також факти надання виборцям грошей, товарів, послуг та інших вигод з метою підкупити їх.
Крім того, Moldova Mare звинуватили у співпраці з представниками інших політичних сил, пов'язаних із Шором, через участь у замаскованому виборчому блоці.
Фуртуне розповіла, що вона оскаржить таке рішення в Апеляційному суді.
Варто зауважити, що раніше Вікторія Фуртуне закликала анексувати історико-географічний регіон Буджак на півдні Одеської області, щоб Молдова отримала вихід до моря.
Нагадаємо, цієї неділі, 28 вересня, у Молдові відбудуться парламентські вибори.
Президент Молдови Майя Санду вже попереджала, що Росія різними методами намагається вплинути на їхній результат.
За словами Санду, якщо проросійські сили переможуть, РФ зможе використовувати Молдову як плацдарм для вторгнення в Одеську область.
