У Молдові стартували військові навчання за участю солдатів з Румунії та США

У Молдові розпочалися багатонаціональні навчання JCET-2024, участь у яких беруть військові з Румунії та Сполучених Штатів. Навчання триватимуть із 1 до 19 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Молдови.
У відомстві зазначили, що метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими силами спеціального призначення, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, які беруть участь.
Цього року в заході також візьмуть участь представники Служби державного захисту і безпеки та загону спеціального призначення Pantera.
Згідно зі сценарієм, військові виконають стрибки з парашутом, передові бойові стрільби в денний і нічний час, польові навчання за конкретними завданнями.
Раніше голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що Росія підготувала плани щодо дестабілізації ситуації всередині Молдови. Зокрема, Москва хоче втрутитися в президентські вибори в Молдові, а також зірвати референдум про європейську інтеграцію країни.
Мустяце уточнював, що у 2023 році було перехоплено рекордний рівень активності спецслужб РФ у Молдові.
Також нещодавно так звана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася до Росії із закликом про "захист від Молдови".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.