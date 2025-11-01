В Молдові розпочав роботу новий уряд під керівництвом Мунтяну

Уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну сьогодні, 1 листопада, офіційно розпочав роботу після складання присяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Урочиста церемонія відбулася в будівлі адміністрації президента за участі президента Майї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу.

Повідомляється, що після того як усі члени нового уряду присягнули сумлінно виконувати свої обов’язки, президент країни звернулася до них із промовою.

Санду наголосила, що уряд під керівництвом Мунтяну повинен приділити особливу увагу підвищенню ефективності роботи та якості державних послуг.

Вона також підкреслила важливість продовження реформ у сферах освіти, юстиції, енергетики, державного управління та інших напрямках, які є ключовими для євроінтеграційного курсу Молдови.