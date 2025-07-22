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В Молдове начали процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Молдова, Вторник 22 июля 2025 21:03
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В Молдове начали процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка Фото: Владимир Плахотнюк (GettyImagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство юстиции Молдовы начало процесс экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка. Его накануне задержали на территории Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам представительницы ведомства Лорети Лисник, Минюст Молдовы инициировал процедуру экстрадиции Плахотнюка после того, как бюро Интерпола в Кишиневе официально сообщило о его задержании в Греции.

"Запрос об экстрадиции направят в компетентные органы Греции", - добавила спикер.

Она отметила, что Минюст Молдовы внимательно следит за ситуацией, "чтобы защитить интересы" страны.

Кто такой Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдавский олигарх, бывший политик и бизнесмен, который играл ключевую роль в политической жизни Молдовы в 2010-х годах. Он был лидером Демократической партии и фактически контролировал правительство и государственные институты страны. Его влияние распространялось на судебную систему, правоохранительные органы и медиа, что позволяло ему осуществлять значительное политическое давление на оппонентов.

В 2019 году после смены власти в Молдове Плахотнюк покинул страну и бежал за границу, когда против него начали расследование по обвинению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Его связывают с так называемой "кражей века" - похищением более миллиарда долларов из молдавских банков.

Власти Молдовы, а также международные партнеры неоднократно заявляли о необходимости его привлечения к ответственности.

В феврале 2025 года Интерпол опубликовал "красное уведомление" о розыске беглого молдавского олигарха.

Сегодня полиция Молдовы сообщила о задержании Плахотнюка в Греции. Правоохранители получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.

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