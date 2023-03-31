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До Молдови не пустили російського солдата, який воював проти України

Фото: в Молдову не пустили російського солдата, який воював проти України (border.gov.md)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці Молдови сьогодні, 31 березня, не пустили в країну російського військового, який брав участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прикордонної поліції Молдови.

Військового, який є громадянином Росії, затримали в аеропорту Кишинева. Чоловік хотів поїхати до Тирасполя, "столицю" так званої "ПМР".

Фото: військовий, якого не пустили до Молдови (border.gov.md)

"Під час бесіди чоловік плутався у своїх свідченнях, намагаючись ввести в оману співробітників прикордонної поліції. Йому відмовили у в'їзді до Молдови та відправили літаком в країну, звідки він прибув", - уточнюють у прикордонній поліції.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що Росія намагається використати Молдову проти України так само, як і Білорусь.

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