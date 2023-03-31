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В Молдову не пустили российского солдата, который воевал против Украины

Фото: в Молдову не пустили российского солдата, который воевал против Украины (border.gov.md)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители Молдовы сегодня, 31 марта, не пустили в страну российского военного, который участвовал в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции Молдовы.

Военного, который является гражданином России, задержали в аэропорту Кишинева. Мужчина хотел поехать в Тирасполь, "столицу" так называемой "ПМР".

Фото: военный, которого не пустили в Молдову (border.gov.md)

"Во время беседы мужчина путался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение сотрудников пограничной полиции. Ему отказали во въезде в Молдову и отправили самолетом в страну, откуда он прибыл", - уточняют в пограничной полиции.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия пытается использовать Молдову против Украины так же, как и Беларусь.

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