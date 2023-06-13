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В Молдові проведуть треті за останні місяці навчання резервістів

Фото: в Молдові проведуть ще одні навчання резервістів (pixabay)
Автор: Антон Малиновський

Національна армія Молдови оголосила про проведення чергових навчань резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Під час навчань, які пройдуть з 19 по 23 червня, резервістів ознайомлять з військовою технікою та озброєнням.

До цього Міністерство оборони Молдови заявляло, що ті, хто не з'явиться на навчання без поважних причин, отримають штраф у розмірі до 32,5 тис леїв (1800 доларів США).

Зазначимо, що такі навчання вже проводились в квітні та травні цього року.

Ситуація в Молдові

Ще в лютому 2022 рокк українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. В кінцевій меті російські ставленики мали скинути владу в країні.

Після цього на початку весни в Молдові почали проходити проросійські мітинги. Пізніше президентка країни Майя Санду заявила, що ці спроби Кремля вчинити переворот провалилися, однак, очікуються нові.

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Молдова