В Молдове проведут третьи за последние месяцы обучение резервистов

В ходе учений, которые пройдут с 19 по 23 июня, резервистов ознакомят с военной техникой и вооружением.

До этого Министерство обороны Молдовы заявляло, что те, кто не явится на обучение без уважительных причин, получат штраф в размере до 32,5 тыс. леев (1800 долларов США).

Отметим, что такие учения уже проводились в апреле и мае этого года.

Ситуация в Молдове

Еще в феврале 2022 года украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. В конечной цели российские ставленники должны были свергнуть власть в стране.

После этого в начале весны в Молдавии стали проходить пророссийские митинги. Позже президент страны Майя Санду заявила, что эти попытки Кремля совершить переворот провалились, однако, ожидаются новые.

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