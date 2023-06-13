RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Молдове проведут третьи за последние месяцы обучение резервистов

Фото: в Молдове проведут еще одни учения резервистов (pixabay)
Автор: Антон Малиновский

Национальная армия Молдовы объявила о проведении очередных учений резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В ходе учений, которые пройдут с 19 по 23 июня, резервистов ознакомят с военной техникой и вооружением.

До этого Министерство обороны Молдовы заявляло, что те, кто не явится на обучение без уважительных причин, получат штраф в размере до 32,5 тыс. леев (1800 долларов США).

Отметим, что такие учения уже проводились в апреле и мае этого года.

Ситуация в Молдове

Еще в феврале 2022 года украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. В конечной цели российские ставленники должны были свергнуть власть в стране.

После этого в начале весны в Молдавии стали проходить пророссийские митинги. Позже президент страны Майя Санду заявила, что эти попытки Кремля совершить переворот провалились, однако, ожидаются новые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова