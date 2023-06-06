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У Молдові проведуть навчання для українських саперів

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Вівторок 06 червня 2023 17:59
У Молдові проведуть навчання для українських саперів Фото: у Молдові проведуть навчання для українських саперів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські сапери пройдуть кількатижневий курс навчання з розмінування у Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Молдови.

Навчання будуть проводити фахівці інженерного батальйону молдовського війська "Кодру". Вони будуть навчати саперів зі Збройних сил України методам виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Тренінг буде проведено в Центрі підготовки інженерних військ Збройних сил Молдови.

Основною його метою буде запобігання травмуванню або загибелі українського населення внаслідок вибуху залишених у землі предметів.

"Курс триватиме чотири тижні й міститиме як теоретичні, так і практичні заняття", - додали в молдовському Міноборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 травня, військовослужбовці бригади "Спартан" пройшли інженерно-саперну підготовку в Харківській області.

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