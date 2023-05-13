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Сапери "Спартану" пройшли підготовку в Харківській області: фото

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Харківська область, Субота 13 травня 2023 18:54
Сапери "Спартану" пройшли підготовку в Харківській області: фото Фото: сапери "Спартану" пройшли підготовку (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 травня, військовослужбовці бригади "Спартан" пройшли інженерно-саперну підготовку в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, гвардійці здобули навички:

  • розмінування;
  • застосування мін і вибухівки;
  • та опановували ведення інженерної розвідки.
Фото: сапери "Спартану" пройшли підготовку (t.me/mvs_ukraine)

"Нагадаємо, бригада "Спартан" є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в березні військові бригади "Спартан" знищили вантажівку окупантів з боєприпасами під Бахмутом.

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