Сапери "Спартану" пройшли підготовку в Харківській області: фото
Фото: сапери "Спартану" пройшли підготовку (t.me/mvs_ukraine)
Сьогодні, 13 травня, військовослужбовці бригади "Спартан" пройшли інженерно-саперну підготовку в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
За даними МВС, гвардійці здобули навички:
- розмінування;
- застосування мін і вибухівки;
- та опановували ведення інженерної розвідки.
Фото: сапери "Спартану" пройшли підготовку (t.me/mvs_ukraine)
"Нагадаємо, бригада "Спартан" є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в березні військові бригади "Спартан" знищили вантажівку окупантів з боєприпасами під Бахмутом.
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