Сапери "Спартану" пройшли підготовку в Харківській області: фото

Сьогодні, 13 травня, військовослужбовці бригади "Спартан" пройшли інженерно-саперну підготовку в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, гвардійці здобули навички:

розмінування;

застосування мін і вибухівки;

та опановували ведення інженерної розвідки.

Фото: сапери "Спартану" пройшли підготовку (t.me/mvs_ukraine)

"Нагадаємо, бригада "Спартан" є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в березні військові бригади "Спартан" знищили вантажівку окупантів з боєприпасами під Бахмутом.

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