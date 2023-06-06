ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Молдове проведут обучение для украинских саперов

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 17:59
В Молдове проведут обучение для украинских саперов Фото: в Молдове проведут обучение для украинских саперов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские саперы пройдут недельный курс обучения по разминированию в Молдове.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Минобороны Молдовы.

Учения будут проводить специалисты инженерного батальона молдавского войска "Кодру". Они будут обучать саперов из Вооруженных сил Украины методам обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Тренинг будет проведен в Центре подготовки инженерных войск Вооруженных сил Молдавии.

Основной его целью будет предотвращение травмирования или гибели украинского населения в результате взрыва оставленных в земле предметов.

"Курс продлится четыре недели и будет содержать как теоретические, так и практические занятия", - добавили в молдавском Минобороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 13 мая военнослужащие бригады "Спартан" прошли инженерно-саперную подготовку в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Война России против Украины
NEWS
Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение
Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет