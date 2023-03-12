В Молдові на проросійському мітингу можливі провокації, - поліція

Національна поліція Молдови попереджає про можливі провокації на проросійській акції, запланованій на 12 березня у Кишиневі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт поліції Молдови.

У заяві поліції Молдови йдеться, що вони володіють інформацією про можливі дестабілізуючі провокаціях та масові заворушення на акції протесту.

"У зв'язку з цим просимо організаторів та учасників дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я людей, а також безпеку держави", - звернулись в поліції.