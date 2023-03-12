В Молдове на пророссийском митинге возможны провокации, - полиция

Национальная полиция Молдовы предупреждает о возможных провокациях на пророссийской акции, запланированной на 12 марта в Кишиневе.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на официальный сайт полиции Молдовы.
В заявлении полиции Молдовы говорится, что они владеют информацией о возможных дестабилизирующих провокациях и массовых беспорядках на акции протеста.
"В этой связи просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства", - обратились в полиции.
Напомним, что эксофицер британской военной разведки Филипп Ингрэм заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове из-за неудач в Украине.
Ранее в Белом доме заявляли, что россияне пытаются с помощью агентуры спровоцировать восстание против лидеров Молдовы.
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