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У Молдові пролунав вибух: на місці знайшли уламки бойового дрона

15:27 09.08.2026 Нд
1 хв
На місце вже виїхали сапери, аби з'ясувати походження уламків
aimg Валерія Абабіна
Фото ілюстративне: У Молдові знайшли уламки дрона, спалахнула рослинність (mai gov md)

У Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району 9 серпня пролунав потужний вибух, після якого спалахнула суха рослинність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.md.

Що відомо про вибух

Повідомлення про потужний вибух поблизу населеного пункту Крокмаз надійшло до поліції Штефан-Води близько 13:20. Після вибуху почалася пожежа рослинності.

За попередньою інформацією, на місці події виявили фрагменти бойового безпілотника. Поліція встановила, що внаслідок падіння об'єкта та займання ніхто не постраждав.

На місце події виїхали всі профільні підрозділи для встановлення обставин, причини вибуху та ліквідації пожежі. Туди ж прямують фахівці відділу вибухових речовин і технічної експертизи поліції.

Детальнішу інформацію правоохоронці нададуть після візуального огляду, а згодом - після спеціалізованої експертизи.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли на території Молдови знаходять уламки безпілотників, пов'язаних із російськими атаками на Україну. Лише 5 серпня в Кагульському районі виявили фрагменти "Шахеда" - за оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.

Раніше в Молдові визнавали, що не мають радарів, здатних виявляти такі безпілотники через їхню малу відбивальну поверхню

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ДрониМолдова