У Молдові пролунав вибух: на місці знайшли уламки бойового дрона

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли на території Молдови знаходять уламки безпілотників, пов'язаних із російськими атаками на Україну. Лише 5 серпня в Кагульському районі виявили фрагменти "Шахеда" - за оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.

Раніше в Молдові визнавали, що не мають радарів, здатних виявляти такі безпілотники через їхню малу відбивальну поверхню