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В Молдове раздался взрыв: на месте обнаружили обломки боевого дрона

15:27 09.08.2026 Вс
1 мин
На место уже выехали саперы, чтобы выяснить происхождение обломков
aimg Валерия Абабина
Фото иллюстративное: В Молдове обнаружили обломки дрона, вспыхнула растительность (mai gov md)

В Молдове вблизи села Крокмаз Штефан-Водского района 9 августа прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнула сухая растительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.md .

Что известно о взрыве

Сообщение о мощном взрыве вблизи населенного пункта Крокмаз поступило в полицию Штефан-Воды около 13:20. После взрыва начался пожар растительности.

По предварительной информации, на месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника. Полиция установила, что в результате падения объекта и возгорания никто не пострадал.

На место происшествия выехали все профильные подразделения для установления обстоятельств, причин взрыва и ликвидации пожара. Туда же направляются специалисты отдела взрывчатых веществ и технической экспертизы полиции.

Более подробную информацию правоохранители предоставят после визуального осмотра, а впоследствии - после специализированной экспертизы.

Напомним, это уже не первый случай, когда на территории Молдовы обнаруживают обломки беспилотников, связанных с российскими атаками на Украину. Лишь 5 августа в Кагульском районе обнаружили фрагменты "Шахеда" - по оценке властей, дрон нес взрывчатку.

Ранее в Молдове признавали, что у них нет радаров , способных обнаруживать такие беспилотники из-за их малой отражательной поверхности.

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