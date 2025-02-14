У Молдові припустили, що РФ виведе війська з Придністров'я в рамках переговорів щодо України

У голови молдовського уряду поцікавилися, що має статися, щоб Росія вивела свої війська з Придністров'я.

"Зараз є міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія може вивести свої війська з лівого берега Дністра (мова про Придністров'я - ред.) в рамках цього переговорного процесу. Можливо, не обов'язково в мирному переговорному процесі, це важко уявити найближчим часом, але в переговорному процесі, який стосується України і нової архітектури безпеки ЄС", - відповів він.

За його словами, Молдова наполягатиме, щоб питання виведення російських солдатів "було на столі переговорів". І будь-які переговори про мир або припинення вогню в Україні "стосуються нової архітектури безпеки в Європі".

Також у Речана запитали, чи не планує Молдова вислати російського посла через те, що російські дрони часто порушують повітряний простір країни.

"Сьогодні ми зробили дуже важливий крок (йдеться про закриття Російського культурного центру в Кишиневі - ред.), який, визнаю, слід було зробити раніше. Ми продовжимо робити необхідні кроки для захисту інтересів нашої країни", - підкреслив він.