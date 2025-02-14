В Молдове допустили, что РФ выведет войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине

У главы молдавского правительства поинтересовались, что должно произойти, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья.

"Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра (речь и Приднестровье - ред.) в рамках этого переговорного процесса. Может быть, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС", - ответил он.

По его словам, Молдова будет настаивать, чтобы вопрос вывода российских солдат "был на столе переговоров". И любые переговоры о мире или прекращении огня в Украине "касаются новой архитектуры безопасности в Европе".

Также у Речана спросили, не планирует ли Молдова выслать российского посла из-за того, что российские дроны часто нарушают воздушное пространство страны.

"Сегодня мы сделали очень важный шаг (речь о закрытии Российского культурного центра в Кишиневе - ред.), который, признаю, следовало сделать раньше. Мы продолжим предпринимать необходимые шаги для защиты интересов нашей страны", - подчеркнул он.